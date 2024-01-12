Делегация МО Казахстана отказалась от визита в Южную Корею

Переговоров министров обороны Казахстана и Южной Кореи сегодня не будет - их отменили, сообщает южнокорейское информационное агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.
"Переговоры Южной Кореи с Казахстаном по вопросам обороны отменены из-за последствий введения военного положения"
- Ренхап
Астана сообщила корейской стороне об отказе от планов визита казахстанской делегации в Сеул, вследствие чего страны после обсуждения "нынешней ситуации" приняли решение отменить переговоры, передает Sputnik Казахстан.
Напомним, в ночь на среду президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение, однако парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Ситуация продлилась в стране шесть часов, однако это стоило поста министру обороны страны Ким Ен-Хену – он подал в отставку, взяв на себя ответственность за объявление военного положения.