Вестник Кавказа

Делегация МО Казахстана отказалась от визита в Южную Корею

Минобороны Казахстана
© Фото: Игорь Лепёхин
Власти Южной Кореи отменили переговоры министров обороны с делегацией Минобороны Казахстана, которая должна была прибыть в Сеул сегодня, но отказалась от визита из-за событий в принимающей стране.

Переговоров министров обороны Казахстана и Южной Кореи сегодня не будет - их отменили, сообщает южнокорейское информационное агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

"Переговоры Южной Кореи с Казахстаном по вопросам обороны отменены из-за последствий введения военного положения"

- Ренхап

Астана сообщила корейской стороне об отказе от планов визита казахстанской делегации в Сеул, вследствие чего страны после обсуждения "нынешней ситуации" приняли решение отменить переговоры, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, в ночь на среду президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение, однако парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Ситуация продлилась в стране шесть часов, однако это стоило поста министру обороны страны Ким Ен-Хену – он  подал в отставку, взяв на себя ответственность за объявление военного положения.

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