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Декабрьский круиз Astoria Grande пройдет без захода в Ашдод

Декабрьский круиз Astoria Grande пройдет без захода в Ашдод
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Компания-оператор круизных маршрутов морского круизного лайнера Astoria Grande меняет его декабрьский маршрут следования – двухнедельный круиз из Сочи в Египет и обратно пройдет без захода в израильский порт Ашдод.

ООО "Судоходная компания Аквилон", которая обеспечивает морские круизы лайнера Astoria Grande, приняла решение декабрьский круиз судна провести без захода в порт Ашдод (Израиль) - это связано с обеспечением безопасности пассажиров, сообщили в пресс-службе компании.

"В рамках двухнедельного круиза из Сочи в Александрию в декабре 2023 года комфортабельное пассажирское судно Astoria Grande планировало совершить остановку в израильском порту Ашдод. В связи с последними событиями и, руководствуясь приоритетом безопасности пассажиров, было принято решение отменить заход в данный порт"

- пресс-служба компании "Аквилон"

Вместо этого туристам предоставят возможность дополнительный день стоянки провести в египетской Александрии, так что срок их пребывания в Египте составит три для.

Компания-оператор готова вернуться к первоначально заявленному маршруту, если это В то же время расписание круизов на 2024 год, в котором запланировано четыре круиза в Египет и Израиль весной и осенью, пока остается без изменений, добавили в компании.

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