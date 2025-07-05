Деятельность БРИКС не направлена против третьих стран – Песков

В Кремле прокомментировали угрозы президента Трампа ввести пошлины против стран, поддерживающих БРИКС. Пресс-секретарь Песков заявил, что деятельность организации не была и не будет направлена против третьих стран.

Страны БРИКС сотрудничают исходя из собственных интересов, оно никогда не было и не будет направлено против третьих государств, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении стран, поддерживающих БРИКС.

Дмитрий Песков отметил уникальность БРИКС. По его словам, она состоит в том, что в него входят страны, разделяющие общие подходы и мировоззрение в осуществлении сотрудничества.

"Это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран"

- Дмитрий Песков

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что против стран БРИКС и их партнеров будут введены пошлины в размере 10%.

В МИД Китая оценили его слова и отметили, что протекционистская политика главы Белого дома бесперспективна.