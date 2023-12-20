Давление в Москве сегодня установило исторический рекорд

Погода в российской столице с утра во вторник уже побила многолетний рекорд. Атмосферное давление оказалось ниже нормы более чем на 20 единиц.

Самочувствие метеозависимых жителей и гостей столицы сегодня может ухудшиться, ведь атмосферное давление в городе сегодня упало рекордно низко. О новом рекорде рассказал ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус.

"Как и ожидалось, вторник в Москве начался с суточного рекорда низкого атмосферного давления. С началом суток показания барометров оказались ниже прежнего рекорда, а к 5 часам утра атмосферное давление на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, упало до 724,4 мм рт. ст."

– синоптик

Он напомнил, что предыдущий рекорд для этой даты равнялся 728,4 мм рт. ст. Такие показания были зафиксированы почти полвека назад, в 1975 году.

Леус добавил, что окончательное значение нового рекорда можно будет назвать вечером. Но уже сейчас приблизительно можно оценить его в 724 мм рт. ст. Норма при этом – на 22-24 единицы выше.