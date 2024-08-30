Дата "Формулы-1" в Баку на 2026 год изменена

Дату проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2026 году пришлось перенести из-за Дня памяти. Гонка пройдет на день раньше, 26 сентября.

Организаторы изменили дату проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который состоится в Баку в 2026 году, говорится на официальном сайте чемпионата.

Изначально планировалось, что гонка пройдет 27 сентября, однако из-за того, что в эту дату Азербайджан отмечает День памяти, ее пришлось перенести.

Уточняется, что Гран-при в Баку состоится 24, 25 и 26 сентября.

Напомним, что этап всемирно известной гонки "Формула-1" проводится в Баку с 2017.