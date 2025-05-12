Дана Уайт допустил проведение турнира UFC в Грузии

Министр спорта Грузии встретился с президентом UFC. Он рассказал о планах построить современные комплексы. Глава ведомства добавил, что Грузия – страна чемпионов.

Руководитель грузинского министерства спорта Шалва Гоголадзе встретился с президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даной Уайтом.

Глава ведомства рассказал Уайту о планах возвести во всех 64 муниципалитетах страны современные комплексы с новыми залами для смешанных единоборств.

Гоголадзе заявил, что ММА очень популярен в Грузии. Он также добавил, что Грузия – страна чемпионов, где выросло немало лидеров не только в UFC, но и в других видах спорта.

Министр напомнил, что всего в UFC семь чемпионов, двое из которых – грузины. Руководитель Минспорта пригласил президента бойцовской организации в Грузии.

В свою очередь, Уайт сказал, что считает возможным проведение одного из мероприятий промоушена в Грузии.