Вестник Кавказа

Дагестану присвоили максимальный класс пожароопасности

Дагестану присвоили максимальный класс пожароопасности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане объявлена чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Жителей и гостей республики призвали соблюдать все необходимые меры.

Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Отмечается, что региону присвоили максимальный класс пожароопасности – пятый. В ведомстве добавили, что информация будет актуальной в течение всех выходных.

В министерстве подчеркнули, что чрезвычайная пожароопасность ожидается в приморских и горных районах республики.

В МЧС призвали жителей и гостей Дагестана соблюдать все меры безопасности.

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