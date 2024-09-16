Дагестану присвоили максимальный класс пожароопасности

В Дагестане объявлена чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Жителей и гостей республики призвали соблюдать все необходимые меры.

Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Отмечается, что региону присвоили максимальный класс пожароопасности – пятый. В ведомстве добавили, что информация будет актуальной в течение всех выходных.

В министерстве подчеркнули, что чрезвычайная пожароопасность ожидается в приморских и горных районах республики.

В МЧС призвали жителей и гостей Дагестана соблюдать все меры безопасности.