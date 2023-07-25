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Дагестану на реализацию молодежной политики впервые выделят 115 млн рублей

Дагестану на реализацию молодежной политики впервые выделят 115 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дагестан получит от "Росмолодежи" 115 млн рублей на реализацию молодежной политики. В частности, с их помощью в республике создадут новые центры для молодежи.

Дагестан впервые получит 115 млн рублей на реализацию молодежной политики. Об этом рассказал глава Минполодежи республики.

 

"Дагестанская программа комплексного развития молодежной политики впервые выиграла на Всероссийском конкурсе "Регион для молодых". Мы получили 115 млн рублей"

– Камил Саидов

По его словам, эти средства предоставила "Росмолодежь". Они пойдут на развитие инфраструктуры и проведение ряда мероприятий.

Саидов также подчеркнул, что федеральная поддержка поможет РД создать современные центры для молодежи и осуществить масштабные мероприятия.

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