Дагестанские школьники продолжают "минировать" школы

В Дагестане еще один мальчик рассказал о взрывчатке в школе в селе Ботлих. В ходе проверки полиция не обнаружила опасных предметов. Подросток был задержан.

Еще один случай "минирования" школы выявлен в Дагестане, ученик школы в селе Ботлих сообщил о взрывчатке в учебном здании, сообщает пресс-служба МВД республики.

Школьник позвонил на номер 112 и рассказал о бомбе. Полиция в ходе проверки здания и прилегающей территории не выявила опасных предметов.

Личность была установлена, мальчика вместе с родителями доставили в полицейский отдел. Он рассказал, что звонок велся из телефонной будки недалеко от почты. После своего поступка он отправился в школу, где спустя некоторое время началась эвакуация.

Подросток сожалеет о содеянном. По его словам, он не ожидал реакции и не понимал всей ответственности.

Ранее в Дагестанских огнях ученики 5-го класса сообщили о бомбе в учебном заведении.