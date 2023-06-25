Дагестанские борцы стали сильнейшими на чемпионате РФ в Каспийске

Опубликовано: 18:55, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мужская сборная Дагестана ожидаемо стала сильнейшей на чемпионате РФ по борьбе, проходившем в дагестанском Каспийске. Хорошие результаты заняла и женская сборная региона, занявшая третье место.

Мужская сборная Дагестана завоевала 22 медали на чемпионате России по вольной борьбе в Каспийске и заняла первое место в общекомандном зачете, сообщила пресс-служба Минспорта Дагестана.

Чемпионами России стали Заур Угуев (57 кг), Абасгаджи Магомедов (61 кг), Шамиль Мамедов (65 кг, Москва), Ахмед Усманов (79 кг), Алихан Жабраилов (97 кг), Абдулла Курбанов (125 кг, Краснодарский край), передает "АиФ-Дагестан".

Еще шесть дагестанских борцов завоевали серебряные медали – это Муслим Мехтиханов (61 кг), Ибрагим Ибрагимов (65 кг), Гаджимурад Алихмаев (79 кг, Брянская область), Аманула Гаджимагомедов (86 кг), Тажудин Мухтаров (92 кг), Магомед Курбанов (97 кг).

Десять человек из сборной Дагестана стали бронзовыми призерами - Рамиз Гамзатов (57 кг, Ставропольский край), Динислам Тахтаров (61 кг), Гаджимурад Омаров (65 кг), Курбан Шираев (70 кг), Азнаур Таваев (70 кг), Магома Дибиргаджиев (74 кг), Ахмед Манилов (79 кг, Калининградская область), Ады Багомедов (86 кг), Асхаб Саадулаев (92 кг), Шамиль Мусаев (97 кг).

Женская команда Дагестана выиграла четыре медали, Елизавета Смирнова (50 кг) и Ксения Буракова (68 кг) завоевали серебряные медали, а Милана Дадашева (53 кг) и Екатерина Вербина (53 кг) стали бронзовыми призерами.

В общекомандном зачете у женской сборной Дагестана третье место.