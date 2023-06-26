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Борцы-легионеры из Дагестана стали триумфаторами турнира в Стамбуле

дагестанские борец на пьедестале
© Фото: Официальный сайт спортивной борьбы Дагестана
Дагестанские борцы, выступающие за иностранные государства, стали победителями и призерами турнира в Стамбуле. Они завоевали две золотые и одну бронзовую медали.

Дагестанские борцы-легионерами стали лучшими на международном турнире "Яшар Догу", который прошел в турецком Стамбуле, сообщает официальный портал спортивной борьбы Дагестана.

Золотые медали в копилку сборных Азербайджана и Румынии принесли выходцы из дагестанской борцовской школы Магомед-Башир Ханиев и Якуб Шихджамалов.

В финальном сражении Ханиев взял вверх над представителем Ирана Али Аббасом Резаи. Шихмаджалов в свою очередь оказался сильнее турецкого спортсмена Мевлюта Оздемира.

Также на пьедестал почета взошел и другой воспитанник борцовской школы Дагестана. Македонский борец Расул Шапиев в схватке за бронзу победил борца из Канады Ясмина Фулка.

Стоит добавить, в общекомандном зачете турнира лучшим стала сборная Турции – 17 медалей, 4 из которых высшей пробы. В тройку также вошли команды Ирана (4-2-2) и Азербайджана (1-0-5).

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