Опубликовано: 12:50, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Студент из Дагестана спас жителя Махачкалы от смерти, сделав искусственное дыхание, когда тому на улице стало плохо. Спаситель оказался учащимся медуниверситета.

В Махачкале 25-летнему мужчине стало плохо во время прогулки, однако на помощь поспешил студент Дагестанского медуниверситета Рамазан Даудов.

Как пишет "Комсомольская правда", Рамазан, гуляя с другом по городу, увидел потерявшего сознание человека и подбежал к нему. Поняв, что у мужчины клиническая смерть, Рамазан приступил к сердечно-легочной реанимации, сделав непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Спустя пять минут потерявший сознание мужчина пришел в себя и был доставлен в больницу, где парню поставили диагноз - острый приступ инфаркта миокарда. Благодаря действиям студента Рамазана 25-летний парень был спасен.