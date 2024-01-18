Дагестанец спас молодому человеку жизнь в Москве

Вчера на северо-западе Москвы уроженец Дагестана спас жизнь человеку, у которого случился приступ эпилепсии. Он оказал ему медицинскую помощь до приезда врачей.

Уроженец Дагестана спас молодому человеку жизнь в торговом центре "ТПУ Планерная" на северо-западе Москвы.

Как сообщает телеграм-канал "Тут Дагестан", Руслан увидел, как у парня случился приступ эпилепсии. В момент произошедшего охрана бездействовала, а посетители ТЦ боялись подойти к человеку.

Однако Руслан, подбежав к парню, оказал ему первую медицинскую помощь и вызвал врачей. После приезда медиков молодого человека увезли в больницу.