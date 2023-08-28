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Дагестанец спас двух человек от гибели

Дагестанец спас двух человек от гибели
© Фото: пресс-служба мэра Избербаша
Житель Избербаша спас семейную пару во время отдыха на море, вытащив их из воды. Власти города выразили благодарность герою и вручили ему грамоту.

В дагестанском Избербаше местный житель спас семейную пару от гибели, сообщил руководитель города Магомед Исаков.

Героя зовут Шамиль Асадулаев. Он на своем гидроцикле подплыл к мужу и жене, которые уходили под воду и вытащил сначала женщину, а потом и мужчину.

Стоит отметить, что Шамиль спас мужчину, который потерял сознание во время пребывания в воде. Он нашел мужчину в сильном подводном течении спустя нескольких попыток, а затем один вытащил на берег.

Мэр Избербаша выразил благодарность Шамилю за его героический поступок и наградил того грамотой "За вклад в обеспечения защиты граждан".

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