Дагестанец спас двух человек от гибели

Опубликовано: 19:42, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба мэра Избербаша

Житель Избербаша спас семейную пару во время отдыха на море, вытащив их из воды. Власти города выразили благодарность герою и вручили ему грамоту.

В дагестанском Избербаше местный житель спас семейную пару от гибели, сообщил руководитель города Магомед Исаков.

Героя зовут Шамиль Асадулаев. Он на своем гидроцикле подплыл к мужу и жене, которые уходили под воду и вытащил сначала женщину, а потом и мужчину.

Стоит отметить, что Шамиль спас мужчину, который потерял сознание во время пребывания в воде. Он нашел мужчину в сильном подводном течении спустя нескольких попыток, а затем один вытащил на берег.

Мэр Избербаша выразил благодарность Шамилю за его героический поступок и наградил того грамотой "За вклад в обеспечения защиты граждан".