Дагестанец спас двух человек от гибели

Житель Избербаша спас семейную пару во время отдыха на море, вытащив их из воды. Власти города выразили благодарность герою и вручили ему грамоту.
В дагестанском Избербаше местный житель спас семейную пару от гибели, сообщил руководитель города Магомед Исаков.
Героя зовут Шамиль Асадулаев. Он на своем гидроцикле подплыл к мужу и жене, которые уходили под воду и вытащил сначала женщину, а потом и мужчину.
Стоит отметить, что Шамиль спас мужчину, который потерял сознание во время пребывания в воде. Он нашел мужчину в сильном подводном течении спустя нескольких попыток, а затем один вытащил на берег.
Мэр Избербаша выразил благодарность Шамилю за его героический поступок и наградил того грамотой "За вклад в обеспечения защиты граждан".