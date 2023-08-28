РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Бродячие собаки напали на мальчика в Махачкале

Бродячие собаки напали на мальчика в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Махачкале стая собак напала на ребенка, спастись ему помогло море. Мальчик вошел в Каспий, после этого животные прекратили преследование. Ребенок госпитализирован с одним укусом

В столице Дагестана бродячие собаки атаковали ребенка, в результате инцидента мальчик был укушен.

"По предварительным данным, стая собак напала на ребенка на берегу моря в микрорайоне Редукторный города Махачкалы. Мальчик спасся от безнадзорных животных, зайдя в морскую воду"

– прокуратура Дагестана

Собаки не последовали за ребенком, испугавшись воды.

Республиканская прокуратура проведет проверку.

"По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины"

– администрация города

Отметим, что видео нападения собак на ребенка распространилось по соцсетям накануне.

Собака укусила за лицо маленькую ставропольчанку

Собака укусила за лицо маленькую ставропольчанку

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
620 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version