Бродячие собаки напали на мальчика в Махачкале

Опубликовано: 9:42, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Махачкале стая собак напала на ребенка, спастись ему помогло море. Мальчик вошел в Каспий, после этого животные прекратили преследование. Ребенок госпитализирован с одним укусом

В столице Дагестана бродячие собаки атаковали ребенка, в результате инцидента мальчик был укушен.

"По предварительным данным, стая собак напала на ребенка на берегу моря в микрорайоне Редукторный города Махачкалы. Мальчик спасся от безнадзорных животных, зайдя в морскую воду"

– прокуратура Дагестана

Собаки не последовали за ребенком, испугавшись воды.

Республиканская прокуратура проведет проверку.

"По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины"

– администрация города

Отметим, что видео нападения собак на ребенка распространилось по соцсетям накануне.