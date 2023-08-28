Бродячие собаки напали на мальчика в Махачкале

В Махачкале стая собак напала на ребенка, спастись ему помогло море. Мальчик вошел в Каспий, после этого животные прекратили преследование. Ребенок госпитализирован с одним укусом
В столице Дагестана бродячие собаки атаковали ребенка, в результате инцидента мальчик был укушен.
"По предварительным данным, стая собак напала на ребенка на берегу моря в микрорайоне Редукторный города Махачкалы. Мальчик спасся от безнадзорных животных, зайдя в морскую воду"
– прокуратура Дагестана
Собаки не последовали за ребенком, испугавшись воды.
Республиканская прокуратура проведет проверку.
"По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины"
– администрация города
Отметим, что видео нападения собак на ребенка распространилось по соцсетям накануне.