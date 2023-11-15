Дагестанец пополнил ряды известной бойцовской организации

Боец смешанных единоборств из Дагестана стал представителем бойцовской организации Bellator. Спортсмен подтвердил новость в соцсетях. На его счету 22 победы и 4 проигрыша.
Боец смешанных единоборств Артур Алибулатов будет выступать в известной бойцовской организации Bellator.
Он подтвердил данную новость в социальных сетях. Дата и место первого поединка дагестанца в организации пока не определены. Артур будет драться либо в полутяжелом весе, либо в среднем.
Стоит добавить, что на счету уроженца Дагестана 22 победы и 4 проигрыша.
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