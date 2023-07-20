Нурмагомедов выйдет в клетку в феврале

Умар Нурмагомедов проведет бой с Кори Сэндхагеном. Поединок должен состояться в феврале. Он может стать главным боем вечера. На счету россиянина 16 побед и 0 поражений.

Российский боец UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов вернется в клетку в феврале 2024 года, передает YouTube-канал Full Send Podcast.

Его противником должен стать представитель США Кори Сэндхаген. Поединок между россиянином и американцем должен состояться 10 февраля. Он может стать главным боем вечера.

Умар за свою профессиональную карьеру провел 16 боев, не потерпев в них ни одного поражения. На счету Сэндхагена 21 поединков, 17 из них он завершил в свою пользу.

Напомним, оба бойца должны были встретиться в октагоне летом этого года, однако их поединок был отменен из-за травмы россиянина.