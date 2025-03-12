Вестник Кавказа

Дагестан ввел на 79% больше жилья в 2024 году

Дагестан ввел на 79% больше жилья в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В минувшем году Дагестан ввел 2,9 млн кв м жилья, что на 79% превышает показатели предыдущего года. Подробности рассказали в правительстве республики.

В Дагестане было введено 2,9 млн кв м жилья в 2024 году, что на 79% больше прошлогодних показателей, рассказал глава республиканского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он связал рост строительства жилья с более простой постановкой домов на кадастровый учет.

В будущем власти Дагестана планируют продолжать увеличивать показатели и вести осмысленную градостроительную политику. Также они будут активно бороться с возведением многоквартирных домов без нужной документации.

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