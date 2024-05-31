Дагестан восстановил транспортное сообщение к горному селу

Автомобильный мост к горному селу Дагбаш в Дагестане был восстановлен сегодня днем, после того, как он был подмыт селевыми потоками.

"Дагестанавтодор" отремонтировал мост, который был подмыт селевыми потоками, в районе села Дагбаш.

Уточняется, что автомобильное движение к горному населенному пункту было восстановлено сегодня днем.

Ранее сообщалось, что горное село Дагбаш Шамильского района было полностью отрезано от внешнего мира из-за обрушения моста.

Сильные дожди, которые прошли в этом районе, подмыли опору моста. После повторного схода селевых потоков опора моста была разрушена, из-за чего конструкция рухнула.

Также в "Дагестанавтодор" заявляли, что планируют обновить часть магистрали к горному селу.