Дагестан потратит 6,5 млрд рублей на солнечную электростанцию

В Дагестане возведут солнечную электростанцию за 6,5 млрд рублей. Ввести ее в эксплуатацию планируется к 2024 году.

Власти Республики Дагестан намерены потратить 6,5 млрд рублей на строительство солнечной электростанции. Завершить ее строительство планируется к 2024 году. Такую информацию озвучили в министерстве энергетики и тарифов республики.

Отмечается, что объект энергетики будет расположен в Дербентском районе на 305 гектарах. После завершения строительства мощность электростанции составит свыше 100 МВт. Она сможет снабжать энергией порядка 25 тыс домовладений и позволит создать 30 постоянных рабочих мест.

Кроме этого, власти республики планируют реализовать проект по строительству гидроэлектростанции в Гергебильском районе. На ее возведение предполагается потратить более 13 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию ГЭС планируют в 2028 году.