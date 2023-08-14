Дербент получит от Путина более 5 млрд рублей

Опубликовано: 10:50, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент России поручил выделить из федерального бюджета более 5 млрд рублей. Средства будут направлены на развитие Дербента.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, из федерального бюджета Дербент получит дополнительно не менее 5 млрд рублей на развитие городской инфраструктуры. Сумма будет поступать с 2024 по 2026 годы.

"Выделить в 2024-2026 годах из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан дополнительно не менее 5 млрд рублей для реализации мероприятий по развитию Дербента"

– пресс-служба Кремля

Данное поручение стало одним из пунктов в перечне, принятом по итогам совещания о развитии туризма на Северном Кавказе.