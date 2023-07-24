© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дербент – самый южный город России и одна из самых популярных туристических точек в Дагестане. Тысячи желающих хотят увидеть крепость "Нарын-Кала", прогуляться по магалам города и освежиться у нового светомузыкального фонтана.

Расстояние от Махачкалы до Дербента составляет примерно 130 км, время на дорогу зависит от выбранного способа передвижения. Как туристам добраться из Махачкалы до Дербента? Какими способами воспользоваться лучше всего?

Из Махачкалы в Дербент на электричке и поезде

Электрички до Дербента ходят с вокзала Махачкалы каждый день. Мощный туристический поток в Дагестан привел к тому, что электрички стали курсировать чаще. Если раньше добраться до Дербента можно было только утром или вечером, то сегодня электрички ходят между городами пять раз в день.

Самая ранняя электричка стартует в 08:30 мск, а самая поздняя отъезжает в 19:22. Также есть поезда, следующие в 08:58, 12:45 и 17:43. Время пути составит в среднем 2,5 часа, а стоимость – 150 рублей. Льготникам и детям проезд обойдется в 73 рубля.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Альтернативой электричке послужит поезд Москва-Махачкала-Дербент. Плюсы - удобные вагоны и меньшее время в пути. Минусы – этот вариант будет намного дороже, чем электричка, - от 1,5 тыс рублей. Ездит он раз в сутки – в 13:02

Автобус из Махачкалы в Дербент

До Дербента из Махачкалы можно добраться и на автобусах, отправляющихся с автовокзала "Северный" несколько раз в день. Дорога займет 2 часа 40 минут, а на поездку придется потратить 250 рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Конечная остановка махачкалинского автобуса - либо Северный, либо Южный автовокзал Дербента. Однако желательно выходить на Северном, так как он ближе к старой части города.

Маршрутка из Махачкалы в Дербент

Еще один вариант – маршрутки от автостанции "Южная" (11 км от центра Махачкалы). Первая маршрутка в Дербент стартует в 7 утра, она доставит жителей и гостей региона на место ровно за 2 часа. Цена проезда – 250 рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Необходимо подчеркнуть, что маршрутки из "Южной" до Дербента отъезжают по мере заполнения – постоянного расписания у них нет.

Такси от Махачкалы до Дербента

Путешествие на такси – пожалуй, самый комфортный способ добраться до Дербента из Махачкалы. Услугу поездки в южный город предоставляют десятки служб такси, выполняющие междугородние перевозки. Самый популярный сервис – "Яндекс.Такси".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из-за большого расстояния машину лучше заказывать заранее. За поездку в Дербент придется выложить от 2 тыс рублей и выше, но доставят пассажира туда примерно за 2 часа.

Как добраться от аэропорта Махачкалы до Дербента?

Бывает и так, что туристы, прилетев в Дагестан, по ряду причин желают направиться не в Махачкалу, а сразу в Дербент. Единственный способ для них добраться до цели – такси.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дело в том, что расстояние от махачкалинского аэропорта до Дербента составляет 11 км. Преодолеть его на такси быстрее всего, так как иначе слишком много времени уйдет на пересадки.

Такси из аэропорта стоит около 2 тыс рублей, но через мобильные приложения цена будет ниже – от 1,5 тыс рублей. При таком раскладе до Дербента можно добраться уже за 1,5 часа.