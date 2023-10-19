Дагестан потрясло на 4,7

Опубликовано: 12:05, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Дагестане. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7.

Жители Дагогней и Дербента ощутили подземные толчки: в регионе было зафиксировано землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7. А эпицентр, по данным специалистов, находился на глубине более ста км.

«По информации от сейсмостанции Махачкалы, зарегистрировано сейсмособытие в акватории Каспийского моря. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7. Толчки на поверхности ощущались в Дербенте и в городе Дагестанские Огни»

– ГУ МЧС России по Дагестану

Информации о жертвах и разрушениях нет.