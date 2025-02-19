Вестник Кавказа

Дагестан получил около 13 млн рублей на благоустройство сел

Дагестан получил около 13 млн рублей на благоустройство сел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около 13 млн рублей получит Дагестан на развитие сел в республике. Также более 14 млн выделено на улучшение жилищных условий.

Дагестан получит около 13 млн рублей на развитие сельских территорий по федеральной программе. Ожидается модернизация объектов инфраструктуры в семи сельских поселениях, передает пресс-служба администрации республики. 

В прошлом году в регионе работы были проведены в шести селах на 10,5 млн рублей. 

В частности, работы будут проведены в Ногайском районе. Здесь в порядок приведут детские сады и спортивную школу. 

Также дополнительно регион получит более 14,5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

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