Дагестан получил около 13 млн рублей на благоустройство сел

Около 13 млн рублей получит Дагестан на развитие сел в республике. Также более 14 млн выделено на улучшение жилищных условий.

Дагестан получит около 13 млн рублей на развитие сельских территорий по федеральной программе. Ожидается модернизация объектов инфраструктуры в семи сельских поселениях, передает пресс-служба администрации республики.

В прошлом году в регионе работы были проведены в шести селах на 10,5 млн рублей.

В частности, работы будут проведены в Ногайском районе. Здесь в порядок приведут детские сады и спортивную школу.

Также дополнительно регион получит более 14,5 млн рублей на улучшение жилищных условий.