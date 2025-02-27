Дагестан покажет свои достижения на выставке туризма в Москве

Дагестан будет представлен на выставке туризма в "Крокус Экспо". Будет организовано виртуальное путешествие по Сулакскому каньону, Дербенту и другим местам.

Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT-2025 состоится с 18 по 20 марта в выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.

Свой стенд на выставке представит и Дагестана, сообщили в республиканском министерстве туризма. Там же отметили, что он ежегодно привлекает тысячи гостей и выигрывает различные награды.

Во время выставки для посетителей проведут виртуальное путешествие по Сулакскому каньону, древнему Дербенту, аулу Гамсутлю в Гунибском районе и другим местам.

Помимо этого, гости стенда Дагестана смогут принять участие в конкурсе, победители которого станут обладателями путевок по туристическим маршрутам республики.

Стенд объединит крупных туроператоров региона, представителей эко-туркомплекса "Главрыба", отела "Азимут", санатория "Каспий" и народных мастеров.