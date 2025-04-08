Дагестан планирует наладить экспорт продуктов питания в Белоруссию

Дагестан рассматривает перспективы экспорта продуктов питания в Белоруссию. Планируется поставлять фрукты, рыбу, вино.

Белорусская делегация во главе с руководителем Белкоопсоюза Инессой Короткевич находится с визитом в Дагестане. Гостей принял региональный премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Глава республиканского правительства заявил, что Дагестан рассматривает перспективы экспорта в Белоруссию консервов, риса, фруктов, воды, мяса и других продуктов.

Абдулмуслимов подчеркнул, что ключевым приоритетом внешней торговли в сельскохозяйственной отрасли является наращивание объемов производства и ассортимента продукции, а также расширение рынков сбыта для экспорта.

Председатель кабинета министров отметил, что Дагестан – один из лидеров по производству халяльной продукции, в том числе мяса и мясных продуктов.

Он добавил, что Дагестан намерен поставлять в Белоруссию виноград, вино и коньяки, рыбу и икру.