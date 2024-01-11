Дагестан откроет Год семьи 1 февраля

В Дагестане утвердили план мероприятий по проведению Года семьи. В республике пройдет более 100 мероприятий. 1 февраля в Махачкале дадут старт Году семьи в республике.

План главных мероприятий по проведению Года семьи утвердили в Дагестане, в республике пройдет свыше 100 событий, которые охватят различные направления.

В документ вошли несколько блоков, среди них церемонии награждения родителей, проведение конкурсов, празднование Дня семьи, любви и верности, а также другие мероприятия, направленные на поддержку семей с детьми и охрану здоровья.

Помимо этого, в плане сказано об оказании помощи семьям, а также о работе с родителями.

Стоит добавить, что официально Год семьи в Дагестане откроется 1 февраля в Русском театре.