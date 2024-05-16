Вестник Кавказа

Дагестан нарастил производство саженцев

Дагестан нарастил производство саженцев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские аграрии за четыре года в восемь раз увеличили производство саженцев (1,3 млн штук). Это количество покрывает 90% потребностей садоводов региона в саженцах плодовых культур.

За последние 4 года в Дагестане произошел значительный прорыв в развитии сельского хозяйства – производство саженцев увеличилось в 8 раз.

«За последние четыре года производство саженцев в Дагестане выросло почти в восемь раз — с 165 тысяч штук в 2020 году до 1,3 миллиона штук в 2023 году. На сегодняшний день в республике функционируют шесть питомников. Это количество покрывает 90% потребностей садоводов региона в саженцах плодовых культур»

– пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Одной из основных причин увеличения производства саженцев в Дагестане является активная поддержка государства и внедрение современных технологий в сельское хозяйство. Региональные фермеры получили доступ к новым сортам и гибридам саженцев, что позволило им увеличить урожайность и качество выращиваемой продукции.

Отметим, что увеличение производства саженцев в Дагестане – это важный шаг на пути к укреплению сельского хозяйства региона. Саженцы играют ключевую роль в выращивании плодовых и ягодных культур, а также декоративных растений. Благодаря увеличению производства саженцев, сельхозпроизводители могут обеспечить себя качественным посадочным материалом для выращивания различных культур.

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