Дагестан нарастил номерной фонд

В Дагестане развернулось активное строительство гостиниц и кемпингов в связи с возрастающим притоком туристов. Об этом сообщил глава Минтуризма республики.

Глава Минтуризма Дагестана Эмин Мерданов сообщил о росте номерного фонда республиканских гостиниц и туристических комплексов. По его словам, в минувшем году этот показатель вырос на 10 тыс единиц, что на 12% превышает аналогичные показатели 2022 года.

"Номерной фонд средств размещения в 2023 году в республике составил 10 466 номеров, что на 12% выше, чем в 2022 году"

– Эмин Мерданов

Далее министр отметил, что главным стимулом роста номерного фонда стало увеличение числа гостей. Так, в минувшем году республику посетило немногим менее двух миллионов человек, что также на 12% превосходит показатели позапрошлого года. Мерданов подчеркнул, что поток туристов растет как в летний, так и в зимний периоды.