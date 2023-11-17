Дагестан и Саратов соединит авиасообщение

В январе будет запущен новый авиарейс, который соединит Махачкалу и Саратов. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings. Билеты уже в продаже.

Международный аэропорт "Гагарин" в Саратове сообщил о скором открытии авиарейса между Саратовом и Махачкалой.

Как отметили в воздушной гавани, рейсы в столицу Дагестана будут выполняться с 17 января следующего года на лайнере Sukhoi Superjet 100.

Авиаперевозками будет заниматься компания Red Wings, билеты на рейс уже в продаже.

Отмечается, что самолет будет вылетать из Саратова в 11:25, а приземлиться в Махачкале в 13:20 (в обоих случаях указано московское время).

Лайнер покинет столицу Дагестана в 14:20, а прибудет в Саратов в 16:10 мск.