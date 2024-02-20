Дагестан будет перерабатывать почти весь свой рис

Власти Дагестана планируют довести переработку риса, выращиваемого в регионе, до 90% - этим будут заниматься четыре завода на севере республики, которым вполне по силам переработать такое количество продукции местных аграриев.

В скором времени Дагестан будет перерабатывать до 90% выращиваемого хдесь риса, сообщил сегодня, отчитываясь о работе за минувший год, председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Можно сказать, что на севере республики сформировался рисовый кластер, создано четыре завода, которые позволяют перерабатывать до 70% производимого риса-сырца в республике. В наших планах - довести переработку до 90%"

- Абдулмуслим Абдулмуслимов

Существенный толчок росту развитие рисоводства в регионе получило после приведения в порядок мелиоративного комплекса - по итогам минувшего 2023 года дагестанские аграрии собрали более 156 тыс т риса-сырца, это почти на 26 тыс т больше, чем годом ранее.

На этот рекордный показатель повлияли рост посевной площади, увеличение урожайности и системная работа по семеноводству, добавил Абдулмуслимов.