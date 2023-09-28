Что случилось с системой бронирования Леонардо?

Опубликовано: 12:40, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская система бронирования билетов на самолет Leonardo восстановлена после масштабного сбоя. Ранее сегодня сразу несколько отечественных перевозчиках предупредили о сложностях с регистрацией на рейсы.

Леонардо – российская система, которая позволяет пассажирам бронировать авиабилеты – вернулась в строй, рассказали в "Аэрофлоте".

"Работоспособность системы бронирования Leonardo ("Сирена-тревел") восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены"

– авиакомпания

В Ростехе также подтвердили, что система снова полностью выполняет все свои функции.

Сбой в системе Leonardo

Сегодня утром сразу несколько авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", "Россия" и "Победа", а также Utair и Red Wings, предупредили о сложностях с регистрацией. В связи с проблемами в течение некоторого времени она велась в ручном режиме. Пассажиров, особенно тех, кто должен был вылетать в ближайшее время, просили приезжать в воздушную гавань заранее.

В Ростехе вскоре уточнили причину коллапса: зарубежные хакеры вели мощную DDOS-атаку на "Леонардо". В госкорпорации обещали максимально оперативно дать отпор киберпреступникам.

Спустя небольшое время Ростех сообщил об успешном отражении нападения.