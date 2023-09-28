Что случилось с системой бронирования Леонардо?

Леонардо – российская система, которая позволяет пассажирам бронировать авиабилеты – вернулась в строй, рассказали в "Аэрофлоте".
"Работоспособность системы бронирования Leonardo ("Сирена-тревел") восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены"
– авиакомпания
В Ростехе также подтвердили, что система снова полностью выполняет все свои функции.
Сбой в системе Leonardo
Сегодня утром сразу несколько авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", "Россия" и "Победа", а также Utair и Red Wings, предупредили о сложностях с регистрацией. В связи с проблемами в течение некоторого времени она велась в ручном режиме. Пассажиров, особенно тех, кто должен был вылетать в ближайшее время, просили приезжать в воздушную гавань заранее.
В Ростехе вскоре уточнили причину коллапса: зарубежные хакеры вели мощную DDOS-атаку на "Леонардо". В госкорпорации обещали максимально оперативно дать отпор киберпреступникам.
Спустя небольшое время Ростех сообщил об успешном отражении нападения.