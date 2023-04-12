Опубликовано: 19:36, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Операцию против представителей "Аль-Каиды" и "Исламского движения Узбекистана" (обе организации запрещены в России) провели в Стамбуле, удалось задержать несколько человек.

Участников запрещенных в России террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское движение Узбекистана" ловили сегодня в турецком Стамбуле.

Проведением специальной операции против террористических представителей двух экстремистских группировок занимался Отдел по борьбе с терроризмом Управления стамбульской полиции.

Как передает издание TurkicWorld, в результате организации оперативно-разыскных мероприятий в отношении боевиков удалось задержать 15 преступников.

Стоит добавить, что одновременные операции по поимке боевиков проходили в 8 районах по 12 адресам. В настоящее время, как добавили в ведомственном отделе, расследование продолжается.