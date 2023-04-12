В жилом доме в Анкаре прогремел взрыв

Опубликовано: 10:16, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром на третьем этаже жилого дома в столице Турции Анкаре прогремел взрыв, есть пострадавший. На месте работают медики, полицейские и пожарные.

Сегодня ранним утром жилой дом в Анкаре потряс сильный взрыв, есть пострадавший, передал турецкий телеканал Habertürk.

Взрыв произошел на третьем этаже многоквартирного дома, причина ЧП пока не установлена, передает РИА Новости.

Сейчас на месте ЧП работают медики, полицейские и пожарные бригады. Стены квартиры, где произошел взрыв, и соседней квартиры обрушились, также были повреждены несколько автомобилей, припаркованных перед жилым домом.

Известно, что при взрыве пострадал мужчина, он госпитализирован.