Anadolu Jet будет летать между столицами Турции и Узбекистана

Опубликовано: 9:43, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анкару и Ташкент вскоре свяжет новый прямой рейс. Летать между городами будет турецкий лоукостер Anadolu Jet. Планируется выполнять один рейс в неделю.

С 17 апреля между Анкарой и Ташкентом начнет выполнять прямые перелеты бюджетная турецкая авиакомпания Anadolu Jet.

Переговоры о запуске рейса, соединяющего столицы Турции и Узбекистана стороны вели с 2019 года. На недавней встрече узбекистанских дипломатов с главой перевозчика в Анкаре было решено, что первый рейс на данном направлении будет совершен 17 апреля. Полеты между городами будут производиться один раз в неделю.

Запуск рейса поспособствует росту взаимного туризма и бизнеса между Турцией и Узбекистаном.

Отметим, что лоукостер Anadolu Jet входит в состав Turkish Airlines, его парк насчитывает 75 самолетов.