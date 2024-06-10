Число самозанятых выросло на Ставрополье

Количество самозанятых на Ставрополье с начала года значительно выросло. Об этом информирует первый замминистра экономического развития региона.

С начала текущего года наблюдается значительный рост количества самозанятых на территории Ставропольского края. Согласно последним данным, количество граждан, в данном правовом статусе, увеличилось на 18% по сравнению с предыдущим годом. Данное явление является отражением изменений в сфере трудовых отношений и социальной экономики региона.

"Благодаря инфраструктуре поддержки, которую мы постоянно расширяем по поручению губернатора Владимира Владимирова, в регионе растет количество людей, стремящихся развивать свое дело. Большинство мер господдержки субъектов МСП распространяются и на самозанятых. Это льготные займы для старта или масштабирования бизнеса, услуги поручительства при отсутствии залогового обеспечения для получения кредита, бесплатное обучение и многое другое"

– первый замминистра экономического развития Ставропольского края Евгений Полькин

Стоит отметить, что рост количества самозанятых на Ставрополье свидетельствует о переходе некоторых граждан к новым формам трудовой деятельности. Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, многие предпочитают работать как самозанятые, обладая большей гибкостью в выборе рабочего графика и видов деятельности.

Важным фактором, способствующим росту самозанятости, является развитие цифровой инфраструктуры, которая облегчает онлайн-продажи товаров и услуг, а также позволяет организовывать удаленную работу. Помимо удобства и гибкости, самозанятость также привлекает своей независимостью от прямого найма и возможностью формировать свой бизнес с минимальными затратами.