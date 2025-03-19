Число раненых при взрыве в Иране превысило 700 человек

Количество пострадавших в результате страшного взрыва, который прогремел сегодня днем в порту Шахид Раджаи в иранском Бендер-Аббасе, постоянно растет: по последним данным, ранены свыше 700 человек.

Взрыв в порту в Бендер-Аббасе стал причиной ранений у более чем 700 человек, такие данные предоставили иранские медицинские службы.

"Пострадали более семисот человек"

– агентство Tasnim

Согласно предыдущей информации, число раненых составляло 516.

Кроме того, в результате взрыва есть жертвы – погибли в общей сложности пять человек.

Напомним, изначально иранские СМИ сообщали, что причиной взрыва стало возгорание резервуара для топлива. Позже появились сведения о том, что ЧП случилось на терминале или складе для опасных грузов, но позже эту информацию опровергли.

Сила взрыва была настолько велика, что его слышали на острове Кешм, который находится на расстоянии двух десятков километров от Бендер-Аббаса. Кроме того, взрывная волна уничтожила окна в домах, расположенных в радиусе нескольких километров от места событий.