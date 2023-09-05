Чиновники и волонтеры очистят Эльтаркачский источник в КЧР

Представители власти и все желающие смогут принять участии во всероссийской акции под названием "Вода России". Цель мероприятия – привести в порядок территорию у минерального источника в Эльтаркаче.
Возможность облагородить Эльтаркачский источник, расположенный в Усть-Джегутинском районе, есть у всех неравнодушных в Карачаево-Черкесии, сообщили в Минприроды КЧР.
Сбор участников – завтра в 15:00. В мероприятии примут участие представители республиканского Минприроды, районного руководства, члены волонтерского движения и все желающие.
"Для участия в акции обращайтесь по телефону Минприроды КЧР: 8(928)381-48-09"
– ведомство