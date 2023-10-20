Чимаев продлил соглашение с UFC

Хамзат Чимаев продолжит выступать в UFC, он заключил с промоушеном новый контракт. Следующий поединок уроженца Чечни состоится в эту субботу.
Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев заключил с UFC новый контракт. Об этом рассказал в пятницу его менеджер.
"Хамзат подписал новый долгосрочный контракт. Более четырех боев"
– Махди Шаммас
Следующий бой уроженца Чечни, выступающего ныне за Швецию, состоится на турнире UFC 294 в ОАЭ уже завтра. Его соперником станет Камару Усман.
Напомним, на данный момент Чимаев провел в MMA 12 поединков, одержав в них 12 побед.