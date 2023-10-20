Чимаев продлил соглашение с UFC

Опубликовано: 12:33, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Хамзат Чимаев продолжит выступать в UFC, он заключил с промоушеном новый контракт. Следующий поединок уроженца Чечни состоится в эту субботу.

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев заключил с UFC новый контракт. Об этом рассказал в пятницу его менеджер.

"Хамзат подписал новый долгосрочный контракт. Более четырех боев"

– Махди Шаммас

Следующий бой уроженца Чечни, выступающего ныне за Швецию, состоится на турнире UFC 294 в ОАЭ уже завтра. Его соперником станет Камару Усман.

Напомним, на данный момент Чимаев провел в MMA 12 поединков, одержав в них 12 побед.