Циклон "Ольга" накроет Москву снегопадом в среду

Завтра в столичном регионе ожидаются обильные осадки, метель. Новый мощный циклон поможет Москве установить очередной рекорд по высоте сугробов. Также рекордно низким может оказаться давление.

К Москве стремительно приближается циклон "Ольга" - завтра днем в городе начнется рекордный снегопад, предупреждает ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Завтра скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени "Ольга", из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров. Выпадет до 9-12 мм осадков или около четверти от месячной нормы"

– метеоролог

День может стать рекордным по осадкам и превзойти планку, взятую 29 лет назад, тогда выпало 9,5 мм. На ВДНХ снежный покров увеличится на 7-10 см.

Также рекорд может быть установлен по атмосферному давлению: оно рухнет на барическое дно, где находилось также 29 лет назад. Давление будет крайне низким - 717 мм ртутного столба.

В целом погода 7 февраля будет снежной и ветреной.

"Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с. Температура - минус 3 - минус 5, по области - минус 2 - минус 7"

– Тишковец

Снежная погода под влиянием "Ольги" задержится в Москве до ночи четверга, но к утру 8 февраля успокоится, поделился он в беседе с РИА Новости.