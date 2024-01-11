ЦИК Грузии заявила о провокациях со стороны ЕНД

Представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" нанес ущерб избирательной среде из-за провокационного поведения. Об этом заявил зампред ЦИК Грузии.

Грузия вовсю готовится к предстоящим октябрьским выборам в парламент – обстановка в стране начинает накаляться. Накануне один из членов политсовета партии из оппозиции "Единое национальное движение" оскорбил сотрудников ЦИК и оказывал на них давление, рассказал зампред комиссии Георгий Шарабидзе.

"Мы хотели бы призвать как местные, так и международные наблюдательные организации проявить интерес к произошедшей провокационной акции и не оставить упомянутый инцидент без реакции, поскольку такого рода действия наносят ущерб избирательной среде"

- Георгий Шарабидзе

Он добавил, что глобально инцидент не повлиял на работу комиссии. Она и дальше будет работать согласно закону и стараться организовать выборы по мировым стандартам.

Парламентские выборы в Грузии 2024

Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. Согласно опросам "Грузинская мечта" опережает своего оппонента "Единое национальное движение" по голосам.

В правящей партии заверили, что они признают ЕНД неконституционным объединением в случае, если наберут большинство мест в парламенте.