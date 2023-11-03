Черкесским предпринимателям придется снести незаконные постройки под ЛЭП

Несмотря на неоднократные предупреждения, предприниматели Карачаево-Черкесии продолжают заниматься незаконным строительством в охранных зонах линий электропередачи.

Незаконное строительство в опасных зонах Карачаево-Черкесии (КЧР) продолжается – энергетики в ходе обхода охранных зон линий электропередачи (ЛЭП) нашли 20 таких нарушений, сообщила пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

Строят все, но самые популярные незаконные постройки – это гостиничные комплексы, торговые точки, теплицы и кафе в столице республики. Изобилуют охранные зоны мусорными свалками, горами грунта и другим хламом, передает "АиФ-Ставрополье".

Больше всего незаконных объектов в Черкесске и в Зеленчукском, Прикубанском, Адыге-Хабльском, Малокарачаевском районах региона. Правда, теперь владельцам опасных объектов придется снести их, а тем, чьи точки строятся без согласований и разрешений, нужно будет остановить строительство.