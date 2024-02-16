Цены на отдых в Сочи стабилизируются с появлением нового курорта

Появление в горах Сочи курорта "Турьев Хутор" позитивно отразится на ситуации с ценами на отдых. Отдых в Сочи дорожает из года в год, связано это как со спросом, так и с нехваткой мест размещения.

Цены на отдых в горном кластере Сочи могут стабилизироваться после появления нового, четвертого курорта "Турьев Хутор", считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Сейчас в горах Сочи действуют "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром поляна", они востребованы круглый год.

"Новые мощности в целом по году достаточно ровно будут использоваться. Это даст возможность и цены стабилизировать, и потоки развести. Кто-то сможет на высокий сезон ориентироваться, кто-то - приехать походить по маршрутам"

– Барзыкин

"Турьев Хутор" будет построен возле "Розы Хутора", он может начать принимать гостей через 4-5 лет. Кроме того, на ближайшие годы запланирована модернизация курорта "Красная Поляна" - появятся новые отели и новые трассы.

Расширение горного кластера улучшит ситуацию с ценами на отдых, полагает вице-президента РСТ, передает ТАСС.