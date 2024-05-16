Цены на нефть снова уходят в пике

Несмотря на летний сезон отпусков и активизацию сельскохозяйственных работ, цены на нефть демонстрируют резкое снижение – так, Brent на лондонской бирже опустилась ниже 78$ за баррель, а WTI торгуется за $73,65 за баррель.

Мировые цены на нефть демонстрируют резкое снижение – еще накануне фьючерс с поставкой в августе барреля эталонной нефти марки Brent стоил $80, однако по данным на 04:22 мск он упал на лондонской бирже ICE ниже $78 за баррель – до $77,99, это случилось впервые с 6 февраля.

Чуть позже, спустя десять минут – к 4:43 мск - фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $77,81, потеряв 0,31%, передает ТАСС.

Еще больше теряли июльские фьючерсы на нефть марки WTI – их стоимость доходила до $73,65 за баррель, показывая потерю в стоимости на 0,74%.