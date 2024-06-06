Центр спортивной подготовки при университете заработает в Северной Осетии

При главном университете Северной Осетии заработает Центр спортивной подготовки.

Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова (СОГУ) готовится к открытию центра спортивной подготовки.

"В СОГУ появится центр спортивной подготовки, где студенты, не отвлекаясь от учебы, смогут проводить полноценные тренировки, такой договоренности достигли ректор СОГУ Алан Огоев и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили"

– пресс-служба вуза.

Отмечается, что спортивная подготовка в университете имеет большое значение. Она способствует формированию здорового образа жизни у студентов, помогает развивать командный дух, улучшает физическую и психологическую подготовку. Кроме того, спорт объединяет людей, создавая дружественную атмосферу и способствуя раскрытию талантов.

Основные направления работы центра спортивной подготовки в СОГУ будут включать в себя разнообразные виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, плавание и другие. Это позволит студентам выбрать для себя наиболее интересное направление и заниматься спортом под руководством опытных тренеров.