Центр Сочи останется на сутки без воды

Водоснабжение в Центральном и Хостинском районах Сочи будет прервано из-за масштабной аварии на трубопроводе. Протечку планируется устранить к завтрашнему дню.

Два района Сочи в течение суток будут оставаться без воды из-за происшествия на трубопроводе. Информацию об этом озвучили в пресс-службе "Водоканала" курорта.

Сообщается, что работники ведомства уже работают над устранением неполадки.

По их данным, серьезное повреждение получила магистральная труба на улице Пластунской, из-за чего без воды остались порядка трех десятков улиц в Центральном и Хостинском районах.

Подача воды в дома будет восстановлена к утру 5 июня.

В ведомстве сообщили, что горожане также могут оставить заявку на подвоз питьевой воды.