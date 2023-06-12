Чем Грузия загрязняет воздух?

Опубликовано: 21:58, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автомобили и заводы – два основных источника загрязнения воздуха в Грузии, сообщил глава Минсельхоза Отар Шамугия. Министр рассказал о том, как власти борются за чистоту атмосферы в республике.

Глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия выступил сегодня с речью об экологических проблемах воздуха в республике. Он рассказал о том, какие объекты и действия загрязняют атмосферу в Грузии сильнее всего, и сообщил, как с этим борются власти.

Кто загрязняет воздух в Грузии?

Шамугия подчеркнул, что наибольший вклад в загрязнение воздуха в Грузии дают:

автомобили

заводы в промзонах

В связи с этим под контроль уже поставлены 20 заводов – они передают в Минсельхоз данные о своих выбросах. Ведомство намерено обязать следить за своими выбросами еще 30 грузинских фабрик.

По словам министра, правительство намерено решить проблему принятием закона о промышленных инвестициях, так как он заставить заводы поставить оборудование, понижающее до максимально низкого уровня выбросы в атмосферу.

При этом глава Минсельхоза ничего не стал говорить о том, намерены ли власти как-либо влиять на уровень выбросов автотранспорта.

Сколько стоит загрязнение воздуха в Грузии?

В настоящее время в республике за загрязнение атмосферы предприятиями полагаются штрафы 5-45 тыс лари ($2 тыс - $17 тыс). Минимальный штраф назначает при превышении в контрольном объеме газовых нормативов на 400%, а максимальный – при превышении более чем на 900%.

Если оштрафованная компания продолжит загрязнять воздух в том же объемы, штрафы вырастают с каждым вердиктом суда.

Все компании, чьи предприятия потенциально негативно влияют на атмосферу в Грузии, обязаны самостоятельно отслеживать свои выбросы. За отсутствие такого самоконтроля первый штраф равен 10 тыс лари ($4 тыс), второй за год – 20 тыс лари ($7,5 тыс), третий за год – 40 тыс лари ($15,5 тыс).