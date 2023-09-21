Целый район Тбилиси на сутки останется без воды

Опубликовано: 23:07, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Воды не будет у десятков тысяч жителей Тбилиси в течение 28 часов. Об отключении заранее предупреждает водораспределительная компания.

С завтрашнего и до послезавтрашнего дня окраинный Дидубийский район Тбилиси останется без воды, предупреждение распространила Georgian Water and Power.

В это время специалисты будут проводить подключать коммуникации к сети водоснабжения, проведенной в рамках масштабного ремонта проспекта Акакия Церетели.

Работы стартуют в 11:00 (10:00 мск) и завершатся в 15:00 (14:00 мск).

Полный список улиц, жителям которых придется остаться без воды, размещен на сайте компании.

В компании подчеркнули, что на время отсутствия водоснабжения жители будут снабжаться водой в цистернах.