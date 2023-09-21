Целый район Тбилиси на сутки останется без воды

Воды не будет у десятков тысяч жителей Тбилиси в течение 28 часов. Об отключении заранее предупреждает водораспределительная компания.
С завтрашнего и до послезавтрашнего дня окраинный Дидубийский район Тбилиси останется без воды, предупреждение распространила Georgian Water and Power.
В это время специалисты будут проводить подключать коммуникации к сети водоснабжения, проведенной в рамках масштабного ремонта проспекта Акакия Церетели.
Работы стартуют в 11:00 (10:00 мск) и завершатся в 15:00 (14:00 мск).
Полный список улиц, жителям которых придется остаться без воды, размещен на сайте компании.
В компании подчеркнули, что на время отсутствия водоснабжения жители будут снабжаться водой в цистернах.