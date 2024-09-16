Целью новой Ливанской войны будет создание буферной зоны

Британские СМИ выяснили у израильских военных, что Тель-Авив хочет создать на юге Ливана буферную зону, зачищенную от сил "Хезболлы". Пока что ведется передислокация войск из сектора Газа на север Израиля и планомерное ослабление ливанской группировки ракетными и бомбовыми атаками.

Британское издание The Economist через свои источники в ЦАХАЛ установило, что конечной целью планируемой наземной военной операции Израиля в Ливане станет формирование буферной зоны безопасности на ливанской территории для защиты северных израильских территорий от артиллерийских и ракетных ударов "Хезболлы".

Источники издания подчеркнули, что для формирования буферной зоны израильская армия оккупирует южные районы Ливана. Для выполнения этой задачи, а также дальнейшего удержания ливанских районов под контролем и противостояния попыткам "Хезболлы" деоккупировать их ЦАХАЛ требуется передислоцировать войска, занятые на военной операции в секторе Газа.

"Планы по наземной операции готовы. Однако нам еще не хватает войск здесь, чтобы осуществить эти планы"

– один из разработчиков операции в Ливане

Передислокация войск уже ведется: не так давно две дивизии ЦАХАЛ покинули сектор Газа и прибыли в граничащие с Ливаном северный районы Израиля. Пока она не завершена, стороны продолжат обмениваться ракетными ударами, а Израиль – проводить авианалеты на военные объекты "Хезболлы".

Наземную операцию сдерживает и другой фактор: разногласия в израильском правительстве. Одна группа чиновников сейчас предлагает срочно атаковать "Хезболлу", пока она не успела отойти от шока из-за взрыва средств связи, а другие во главе с руководителем Минобороны Йоавом Галантом предпочитают постепенно ослаблять ливанскую группировку бомбардировками и не провоцировать чрезмерную военную активность противника.

Согласно прогнозам, израильское командование также учитывает высокую вероятность, что после начала наземной операции "Хезболла" станет наносить ракетные удары по центральным и даже южным районам Израиля и сама начнет ответное вторжение на израильскую землю, чтобы не допустить захвата ливанской территории.

В таком случае, пишет The Economist, Тель-Авив в дополнение к боевым действиям предпримет попытку расшатать политические позиции "Хезболлы" в Ливане. Для этого ЦАХАЛ будет бомбить мирные ливанские объекты, дабы навлечь на "Хезболлу" недовольство официальных властей и мирного населения Ливана.