Вестник Кавказа

"Челси" стал победителем Лиги Конференций

"Челси" стал победителем Лиги Конференций
В Польше состоялся финал Лиги Конференций сезона 2024/25 между "Челси" и "Бетисом". Встреча закончилась уверенной победой англичан.

Футбольный клуб "Челси" (Англия) обыграл "Бетис" (Испания) в финале Лиги Конференций и стал обладателем Кубка Конференций сезона 2024/25. 

Встреча проходила в польском городе Вроцлав и завершилась в пользу лондонцев со счетом 3:1.

У победителей голами отметились полузащитники Энцо Фернандес (65-я минута), Джейдон Санчо (83-я) и Мойзес Кайседо (90+1), а также нападающий Николас Джексон (70-я). В составе "Бетиса" единственный мяч на 9-й минуте записал на свой счет полузащитник Абде Эззальзули.

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